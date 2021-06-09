شاهد.. نادين نسيب نجيم ترقص فرحا بهذه المناسبة

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:00 مساءً - أقامت الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار ، أمس، حفل توديع عزوبية، بحضور عدد من أصدقائها المقربين ومن بينهم الفنانة نادين نسيب نجيم، والموسيقي ميشال فاضل.

وقد نشرت جيسيكا عازار، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بانستجرام، عدة صور وفيديوهات لها مع أصدقائها بالحفل، وظهرت وهي مرتدية فستان أبيض اللون وترقص مع خطيبها وأصدقائها، وتلقت الإعلامية اللبنانية تهاني قطاع كبير من متابعيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة مع شريك حياتها، كما أعادوا نشر العديد من الصور والفيديوهات التي التقطت خلال الحفل.

كما ظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترقص مع صديقتها جيسيكا عازار في حفل توديع العزوبية الذي أقيم مؤخرًا، قبل أيام قليلة من حفل الزفاف، الذي من المقرر إقامته يوم 11 يونيو الجاري بحضور عدد كبير من المقربين من العروسين.

وحرصت نادين نسيب نجيم على تهنئة صديقتها جيسيكا عازار بقرب زواجها، فنشرت صورة سيلفي تجمعهما عبر خاصية القصص القصيرة وعلقت عليها قائلة: “ألف مبروك، أتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة”.