كيف ردت فاطمة الصفي على انتقادات تغير شكلها؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:00 مساءً - ردت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي على الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا من بعض المتابعين بسبب اطلالتها والذين اعتبروا انها تغيرت كثيرا.
وردا على متابعة قالت لها: “يا خسارتك اول احلى بكثير ما عرفتك لما شفتك”، قالت فاطمة الصفي “اكيد كبرت وضعفت اما عن شعري الله لا يبليك باللي بلاني عشان تقص شعرك بس اذا انت ما تبغين تقصين شعرك ما تقصيه انا عندي ظروف صحية الله لا يبلي احد ثانيا عاجبني”.
وكانت
وكانت فاطمة الصفي قد تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب استعراضها لوشوم على أكثر من منطقة في جسدها وذلك في صور جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.حيث ظهرت في صور نشرتها على حسابها على انستغرام بفستان مكشوف الكتفين والظهر حيث ظهر اكثر من وشم على جسدها.
وأعرب متابعو فاطمة الصفي عن استيائهم الشديد من الطريقة التي تتبعها فاطمة خلال الفترة الأخيرة في اختيار ملابسها ومكياجها، خاصة ارتداءها ملابس مكشوفة، فضلا عن ظهورها الأخير بعد وضعها ”وشم“ على جسدها.
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