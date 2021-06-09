شاهد.. السعودية أمل الشهراني تنفجر غضبا وتهاجم “مصلي الفجر”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:00 مساءً - ردت المشهورة السعودية أمل الشهراني على الانتقادات التي توجه لها من قبل بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها وإقامتها علاقة مع رجل بدون زواج.

وظهرت أمل الشهراني، في مقطع فيديو نشرته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، غاضبة وهي ترد على من يصفونها بالملحدة وتوجهت لهم قائلة “انتم بإذن الله جهنم وبأس المصير لأنه انتم المنافقون انتم الذين تغتصبون البنات الصغار”.

وتابعت “والله اكثر اشخاص عشت بينهم منافقين ويغتصبون هم الذين يروحون يصلون الفجر بس عشان يعبدون المجتمع عشان المجتمع يقول عليهم برافو ولا الحرمة اللي لابسة أكف وكل حياتها تنافق وتكذب وتغتاب وتضرب وتظلم وتسحر وتروح لمشعوذين”.

وكانت الشهراني قد ردت قبل ذلك على متابعة وجهت لها سؤالا بشأن إقامتها مع رجل في الخارج دون زواج، مؤكدة أنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظره حيث قالت.: ”إيش دخلك حقيقي إيش دخلك، أسوي اللي أنا أبغى أسويه، أنا جيتك؟!، طقيت بابك؟!، إنتي اللي داخلة عندي على سنابي، على تويتر، على إنستغرامي“.

وأكدت أمل الشهراني أنها لم تسعَ نحو جذب متابعين أو مشاهدات، بل إن الجمهور هو من يأتي إليها، مدللة بأنه لا يستطيع أحد مشاهدة ما تنشر عبر حسابها على إنستغرام إلا بشرط متابعتها أولا.

وتابعت أمل الشهراني قائلة إنها من المشاهير في السوشال ميديا، الذين لهم متابعون كثر ولم تتغنَ يوما بذلك، معقبة: ”حقيقي أنا مكسرة الدنيا“.

واختتمت أمل الشهراني قائلة: ”أتزوجه ما أتزوجه أحبه ما أحبه، ده بيتي وحياتي، تابعيني إنتي بس، إنتي مجرد مشاهدة“.