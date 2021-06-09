أنباء عن إنفصال أحمد سعد عن خطيبته ” علياء بسيوني “

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:00 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول إنفصال الفنان ” أحمد سعد ” عن خطيبته مصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” . وجاء ذلك على خلفية قيام أحمد سعد بإلغاء متابعته لخطيبته وحذف صورهما والفيديوهات التى ظهرا فيها سويا على إنستجرام . كما قامت علياء بسيوني بحذف حالتها الاجتماعية ” مخطوبة ” عبر حسابها الشخصى على فيس بوك . وعلى الرغم من تداول تلك الأنباء بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية إلا أنه لم يخرج أيا منهما لتأكيد أو نفي الخبر .

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