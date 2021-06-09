“أحلى إبداع”.. حاتم عمور يطلق أول أغنية له باللهجة العراقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المغربي حاتم عمور أغنيته الجديدة باللهجة العراقية “أحلى إبداع” على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأعلن حاتم عمور عن صدور الأغنية من خلال صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” حيث قال: “وأخييييرا و بعد طول انتظار أود ان أقدم لكم جمهوري العزيز تاني عمل احلى ابداع من ألبومي الجديد (بلا حدود)”.

وأغنية “أحلى إبداع ” هي ثاني أغنيات ألبوم حاتم عمور الجديد “بلا حدود”، ومن كلمات عماد الأسعد على مستوى الكلمات وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي. أما كليب الأغنية تم تصويره بمدينة الدر البيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

وكان حاتم عمور قد احتفل بإطلاق أغنيته العراقية الأولى “أحلى ابداع” من دبي، وكشف لبرنامج ET بالعربي عن كواليس الكليب، حيث سانده في هذا اليوم إضافة إلى زوجته هند تازي، عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية، أبرزهم ريدوان وخالد القيش.

ويتضمن ألبوم حاتم عمور “بلا حدود” توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا بالتزامن مع صدور أغاني الألبوم.