ليلى علوي تكشف إصاباتها خلال التصوير ونصيحة نور الشريف لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ليلى علوي خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن صعوبات التمثيل بالنسبة إليها تكمن في أداء مشاهدها بالطريقة التي يريدها المخرج.

وقالت ليلى علوي: “أنا بحب الشغل، والصعب في إنك تصوري الحاجة زي ما المخرج عايز. أفتكر مرة إيدي اتفتحت وأنا بكسر زجاج في فيلم “إنذار بالطاعة”، لما بشوف جاري أستاذ محمود حميدة بينقلوه بعربية إسعاف وأنا مش قادرة أروحله. كان ممكن يحصل حاجة وحشة لا سمح الله، وخدوني في عربية هشام سري وعاطف الطيب الله يرحمه على المستشفى عشان يخيطوهالي”.

وأضافت: “وفي فيلم “خرج ولم يعد” وقعت في الترعة، وكان تصوير نهار، وقعدوا ينشفوني بكل سشوارات الدنيا عشان أروح أكمل الشوت. أي صعوبات تانية أنا مبفتكرهاش.”

وعرضت الحديدي مجموعة من صور ليلى علوي مع الفنانين: أحمد زكي، نور الشريف، فاروق الفيشاوي، محمود عبد العزيز، ومحمود حميدة.

وفي تعليقها على صورة نور الشريف، قالت ليلى علوي: “أستاذي وأول ما ابتديت كان معاه في “بكالوريوس فى حكم الشعوب”، ورشّحني في أفلام كتيرة بعد كده. وكان دايماً متتبعني في شغلي في المرحلة الأولى عشان يقوللي نصايحه وملحوظاته في الأداء، وكان دايماً يقوللي عينيك بتعبر كويس قوي.. وقالي متتخنيش ومتقصيش شعرك”.

ورداً على سؤال “بتعملي إيه عشان تخسّي؟” قالت علوي: “بالليل باكل زبادي باللمون، ده اكتشاف. يا جماعة اللي عايز يخس ميتعشاش بالليل، ياكل زبادي باللمون وادعولي بعدها”.