كيف قدم الأمير هاري وميغان ماركل طفلتهما “ليليبت ديانا” إلى الملكة إليزابيث؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر مقرب من الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، أنهما قدما طفلتهما “ليليبت ديانا” إلى الملكة إليزابيث الثانية عبر مكالمة فيديو.

وقد استقبل دوق (36 عاماً)، ودوقة ساسكس (39 عاماً)، مولودتهما الثانية ليليبت (لي لي) ديانا مونتباتن وندسور يوم الجمعة 4 يونيو في تمام الساعة 11.40 صباحاً بمستشفى سانتا باربرا الريفي في كاليفورنيا.

ويستعد الزوجان السعيدان الآن لبدء حياتهما كعائلة مكونة من أربعة أفراد، حيث تنضم ليليبت إلى ابنهما الأكبر آرتشي، الذي أتم عامه الثاني الشهر الماضي.

وقال مصدر مقرب لمجلة “بيبول” الأميركية، إن الزوجين كانا متحمسين للغاية لإخبار الملكة بوصول ابنتهما، والكشف عن اسمها خلال مكالمة فيديو.

تأتي تسميتها “ليليبت” نسبة للملكة، بعد أن ادعى خبراء ملكيون أن هاري وميغان أبلغا الملكة بأنهما يفكران في تسمية ابنتهما على اسمها، لكنهما لم يطلبا الإذن قبل وصولها، وتم استخدام لقب عائلة الملكة “ليليبت” لأول مرة؛ عندما كانت غير قادرة على نطق اسمها بشكل صحيح عندما كانت طفلة صغيرة، وكان جدها الملك جورج الخامس يدعوها “ليليبت” لتقليد محاولات نطقها لاسمها.

كما أوضح دوق ودوقة ساسكس، في إعلان ولادة ابنتهما، أنهما اختارا الاسم؛ تيمناً بالملكة، وفي الوقت نفسه، تم إعطاء الاسم الأوسط “ديانا”؛ تكريماً لوالدة هاري الراحلة.

من جانبه، قال نايجل كاوثورن، مؤلف كتاب “Call Me Diana: The Princess of Wales on”، إنه من المحتمل أن يكون الزوجان يتطلعان إلى أن تلتقي ابنتهما مع الملكة شخصياً.