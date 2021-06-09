الكشف عن موعد ولادة ديانا كرزون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وتابعت زين كرزون أنها تنتمي لأصحاب برج السرطان، لافتةً إلى أن طفل شقيقتها ديانا كرزون سيولد مع نهاية الشهر الجاري “يونيو”، وبالتالي سينتمي لأصحاب برج السرطان، وهذا ما سيتشاركان فيه.

وتابعت زين كرزون: “برج البوبو راح يطلع برجو عليا، مبسوطة إنو هيطلع برج الكانسر”.

وكانت قد أعلنت ديانا كرزون عن حملِها، مؤكدةً أنَّها وزوجها الإعلامي معاذ العمري، ينتظران طفلهما الأول، وذلك بعد مرور قرابة 9 أشهر على زواجهما.

وشاركت ديانا جمهورها، عبر حسابها في “إنستغرام”، أول صورة لها من حملها، وهي تضع يديها على بطنها، موجهةً رسالةً لزوجها معاذ العمري، وصفته فيها بالحبيب والصديق، وأنَّه قطعة من قلبها.

وأكدت أنهما ينتظران طفلهما الأول، في إشارة إلى أنَّ جنس الطفل “ذكر”، ووصفته بأنه قطعة من قلبهما، وسيعتنيان به جيداً.

واختتمت رسالتها: “سنحميك من بؤس هذا العالم، فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا، اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخُلق والخِلقة، من دون زيادة أو نقصان، اللهم اجعله قرة عين لنا”.