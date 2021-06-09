شكران مرتجى بإطلالة صيفية.. وتبدأ تصوير “الكندوش 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة السورية شكران مرتجى عن أنها بدأت تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “الكندوش”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2022.

ونشرت شكران، عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، صورة لها مع المخرج سمير حسن من كواليس التصوير، وعلقت قائلة: “من تصوير الجزء الثاني من الكندوش، بيت أم مصطفى”.

وقد عرض الجزء الأول من “الكندوش” في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من بطولة: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، شكران مرتجي، صباح الجزائري، سامية الجزائري، كندا حنا، وهو من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسن.

على جانب آخر، خضعت شكران لجلسة تصوير جديدة تميزت بأجوائها الصيفية، وقد ارتدت فيها قبعة من القش، واعتمدت مكياجاً لافتاً، وعلقت: “لأنك بقلبي عيوني بيلمعوا، وأخيراً تصورت بالصيف وهي أول صورة”.

وكانت شكران مرتجى قد حصلت على الإقامة الذهبية في الإمارات قبل أيام، وأعلنت عن ذلك خلال مقابلة إذاعية، شاكرة دولة الإمارات وحكامها، مؤكدةً أن الفنان بحاجة لمثل هذه الإقامة، من أجل سهولة التنقل والعمل.