محمد عطية يحذر من النصب باسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حذر الفنان المصري محمد عطية من النصب باسمه على بعض الفنانات اللبنانيات، مؤكداً أن أحد الأشخاص انتحل صفته وهويته، وقام بالتواصل مع بعض الفنانات بهدف المشاركة في عمل فني جديد من بطولته، مطالباً إياهن بعمل كاستينغ عن طريق مكالمة فيديو.

وقال محمد عطية، عبر صفحته الرسمية بـ”إنستغرام”: “هذا رقم شخص منتحل شخصيتي، وتكلم مع أكثر من 25 ممثلة لبنانية، ويقول إنه يتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان، ويطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة فيديو”.

وأكمل: “هذا الشخص ليس أنا وما يقوله غير صحيح، ولو في أي عمل فني أكيد هيكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للاتفاق الفني لأن هذا شغل شركة الإنتاج”.

ومحمد عطية هو مغنٍ وممثل مصري، بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته في الموسم الأول من برنامج المواهب “ستار أكاديمي”، وبعد ذلك دخل عالم السينما، وحقق نجاحاً تلو الآخر.