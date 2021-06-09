جديد زياد برجي.. “متل اللعبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم اللبناني زياد برجي أغنية جديدة بعنوان “متل اللعبة” من ألحانه وكلمات أحمد ماضي وتوزيع هادي شرارة.

أغنية “متل اللعبة” أصدرها زيادر برحي عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” وعبر مختلف المتاجر الموسيقية الكبرى.

وكان زياد برجي قد قدّم أغنية “متل اللعبة” ضمن أحداث مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية” الكوميدي، من بطولته إلى جانب الفنانين نادين الراسي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وأنجو ريحان ورانيا عيسى وأنطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة ومروة الأطرش ونخبة من نجوم الكوميديا العربية الذين يحلّون ضيوف شرف على المسلسل ببصمات خاصة.

مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية” أنتجته بين بيروت وأبو ظبي شركتا “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”، وهو من كتابة زهير قنّوع وفؤاد يمّين، وإخراج نبيل لبّس.

كلمات أغنية “متل اللعبة”:

أنا لما بضيع حالي

بلاقي حالي بعينيكي

ولما بشرد مع حالي

بوعى غامر إيديكي

وإذا عن عينيي بتغيبي / بيوقف قلبي

متل اللعبي

وجك شعرك كل شي فيكي متل اللعبي

بنسى تعبي

لما بشوفك أو بحكيكي بنسا تعبي

إذا زعلتك ما فيي إغفى إذا ما براضيكي

إنت ما بتهوني عليي زعلاني ما بخليكي

وإذا عن عينيي بتغيبي / بيوقف قلبي

متل اللعبي

وجك شعرك كل شي فيكي متل اللعبي

بنسى تعبي

لما بشوفك أو بحكيكي بنسا تعبي