غدًا.. مايا دياب تكشف عن شخصية “سوبر مايا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلّ النجمة اللبنانية مايا دياب على الجمهور بحفل استعراضي ضخم يحمل عنوان “X_plore Super Maya” حصرياً عبر منصة “شاهد VIP” للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC “، وذلك مساء الخميس العاشر من يوينو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

يُنتظر أن تقدم مايا مجموعة من أجمل أغنياتها بقالب فني جديد ومبتكر، إلى جانب ديكورات ضخمة وإطلالات متنوّعة ووصلات استعراضية قام بتصميمها هادي عواضة، وذلك بعد تحضيرات استغرقت نحو شهرٍ كامل مع فريق عمل يضم أكثر من 80 محترفاً ومحترفة. وقد أعلنت مايا دياب في تصريح خاص لـ “شاهد VIP” أنها ستطلق خلال الحفل أغنيتها الجديدة “أحلى كلام” باللهجة المصرية، من كلمات ناصر الجيل وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة.

يُذكر أن تصوير الحفل استغرق نحو 26 ساعة داخل استوديو مجهّز في بيروت، وتخلّله العديد من المواقف المؤثّرة واللحظات الطريفة التي سيتم عرضها على الجمهور. كما سيشهد الحفل ظهوراً لشخصية “سوبر مايا” التي كشفت عنها مايا دياب مؤخراً عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مُعلنةً أن “ثمة مفاجآت تتعلّق بتلك الشخصية في المستقبل، إذ لن يقتصر دورها على الحفل وحسب”.