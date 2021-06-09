فارس كرم يوجه انتقادًا لاذعًا لهؤلاء الفنانين: “قرفتونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم اللبناني فارس كرم جدلًا كبيرًا بعد نشره تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، انتقد من خلالها بعض الفنانين وتصرفاتهم على مواقع التواصل.

وقال فارس كرم أن هؤلاء الفنانين يدفعونه إلى الخجل عندما يناديه أحدهم بالفنان: “حركات بعض الفنانين على السوشال ميديا تجعلني أخجل عندما احدهم يناديني بفنان #قرفتونا“.

تغريدة فارس كرم لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث أيّد عدد كبير منهم انتقاد فارس كرم اللاذع لما يقوم به بعض الفنانين على صفحاتهم الإلكترونية.

من جهة أخرى، انتهى فارس من تسجيل 17 أغنية جديدة يتعاون في جميعها مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وسيُصدر 7 أغنيات منها فقط ضمن ألبومه المقبل، على أن يحدّد لاحقًا كيفية طرح الأغاني الأخرى.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.