لعنة مشاهد العري.. كيف تطارد نجمات "صراع العروش"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الإنجليزية ناتالي إيمانويل مؤخرًا، أن مشاهد العري التي قامت بها في سلسلة "صراع العروش" أوقعتها في مأزق.

وقالت الممثلة التي لعبت دور "ميساندي"، إن المشاهد التي قامت بها جعلت المنتجين يتوقعون أنها منفتحة على فكرة العري بشكل عام، وهو ما لم تقبل به.



وأضافت، أنها اضطرت لرفض أدوار كثيرة بسبب تضمنها عري كامل، موضحة أنها قبلت مشاهدا معينة في صراع العروش، لأنها في إطار سياق الدور، وأنها غيرت رأيها بمرور الوقت بسبب عدم ارتياحها.

وتحدثت "إيمانويل" عن عواقب هذه المشاهد على مسيرتها: "ظن المخرجين والمنتجين أنني سأوافق على أي شيء لأنني قمت بمشهد عري في صراع العروش، لذلك كنت أضطر لرفض عروضهم لأنها لا تناسبني".





ناتالي إيمانويل ليست الوحيدة، التي تأثرت حياتها الفنية بسبب قيامها بمشاهد عرش في مسلسل Game of Thrones "صراع العروش"، وفقًا لموقع "ماركا" الأمريكي.

سبق وعبرّت الممثلة الهولندية كاريس فان هوتن، التي قامت بدور الساحرة مليساندرا، عن عدم رضاها عن مشاهد العري في المسلسل.





وقالت "هوتن"، إنها بدأت تشعر بعدم الرضا مع انطلاقة حركة "مي تو" المناهضة للتحرش"، وإن هذه الحركة الحقوقية كانت السبب في تغيير رؤيتها لحياتها المهنية تمامًا وليس فقط مسلسل صراع العروش.

وتابعت: "كنت أفكر لماذا كان يجب أن يكون هذا المشهد عاريًا ولا أجد إجابة، أنا لا ألوم أحدا ولكن الحركة أثرت فيّ وساهمت في تطوري".

فيما تحدثت الممثلة إميليا كلارك أيضًا عن عرض أدوار تتضمن عري عليها، بعد القيام بشخصية أم التنانين.

وقالت الممثلة: "خضت مشاجرات من قبل بسبب رغبتي في إنهاء مشهد العري في المسلسل، وأصررت على الرفض".

وتابعت: "قيل لي أنتٍ لا تريدين خذلان جمهورك، ولكنني كنت أجيب أنني أعلم جيدًا ما يحتاجه الجمهور".