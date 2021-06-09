مارفل تكسر قلوب المتابعين.. قتل أحد أبطال "أفنجرز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن عالم مارفل السينمائي على وشك أن يكسر قلوب متابعيه من جديد، بقتل أحد أبطال أفنجرز المحبوبين.

ووفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، أعلنت مارفل قتل بطل أفنجزر الشهير دكتور سترينج، في مجموعة القصص المصورة القادمة Death of Doctor Strange والتي تصدر في سبتمبر/أيلول.

ويلعب دور دكتور سترينج، الممثل البريطاني بيندكت كمبرباتش في سلسلة أفلام أفنجرز.





وذكر الموقع، أن القصص المصورة الجديدة من تأليف الكاتب جيد مكاي، ورسوم لي جاربت.

وتمتد مجموعة القصص المصورة الجديدة إلى 5 أعداد، وسوف تتناول مصير العالم بدون وجود دكتور سترينج كي يحميه.

وقال المصمم لي جاربت، إن دكتور سترينج كان من أوائل الأبطال الذين ظهروا في عالم مارفل، لذلك كان له الشرف أن يحظى بفرصة تصميم الأعداد الأخيرة للشخصية.



