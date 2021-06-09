نجوم هوليوود يرفضون أفلاما شهيرة لأسباب غريبة.. أبرز 5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيلم واحد جيد كفيل بصناعة مسيرة فنان بالكامل، ووضعه على الخريطة، لذلك يتهافت النجوم على الأعمال الجيدة لضمان بقائهم على الساحة.

ورغم تركيز النجوم على الأفلام الجيدة، إلا أن البعض لا يحالفه الحظ، ويرفض أفلاما ممتازة لأسباب غريبة.

ويرصد موقع "وات كالتشر" الأمريكي، في التقرير التالي أغرب الأسباب التي رفض من أجلها النجوم أفلام شهيرة.



1- Pulp Fiction





رفض الممثل الأمريكي لورنس فيشبورن المشاركة في فيلم "بالب فيكشن" لأنه رأى أن طريقة تناوله لإدمان الهيروين سيئة.

ذهب الدور للنجم صامويل إل جاكسون، وكان السبب في شهرته وترشحه لأوسكار أفضل ممثل مساعد.

2- GoldenEye





رفض الممثل ليام نيسون المشاركة في سلسلة جيمس بوند، بطولة فيلم "العين الذهبية"، لسبب غريب وهو أن خطيبته ناتاشا ريتشاردسون لن تتزوجه إذا قام ببطولة هذا الفيلم.

وذهب الدور في النهاية إلى الممثل بيرس بروسنان، بينما رفض نيسان القيام بدور جيمس بوند لأجل خطيبته.



3- Wonder Woman





رفضت الممثلة تشارليز ثيرون المشاركة في فيلم "وندر وومن" لأنها شعرت بالإهانة من عرض دور أم "وندر وومن عليها".

وقالت الممثلة: "ما حدث معي هو صفعة من هوليوود لمن يتقدم في السن، لقد تفاجأت بعدم عرض دور الأميرة ديانا عليّ وإنما دور والدتها.



4- American Psycho





كشف الممثل الأسكتلندي إيوان مكريجور أنه تنازل عن القيام ببطولة فيلم "مختل أمريكي" إكرامًا لصديقه كريستيان بيل.

وأيد "بيل" الواقعة، بقوله: اتصلت هاتفيًا بكل من عرض عليهم الدور قبلي لأعبر لهم عن تصميمي للقيام ببطولة الفيلم، وكي أطلب منهم التنحي عن الدور من أجلي، ووافق إيوان".

5- Edward Scissorhands

رفض الممثل الأمريكي توم كروز القيام ببطولة فيلم "إدوارد ذو الأيدي المقصات" لسبب غريب.

أصر الممثل في ذلك الوقت على سؤال كيف يذهب إدوارد إلى دورة المياه، وهو سؤال لا يصلح لمثل هذه الشخصية، لذلك رفض الدور، وذهب لزميله جوني ديب، الذي كان اختيار المخرج تيم برتون من البداية.