أول تعليق من آمال ماهر بعد إعلان اعتزال الفن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت المطربة المصرية آمال ماهر، جمهورها بالدعاء لها، مشددة على أن "الشكوى لغير الله مذلة".
جاء ذلك في أول تعليق للفنانة المصرية بعد أيام من إعلان اعتزالها الغناء لأسباب غير معروفة، واضعة نقطة النهاية لمسيرتها الفنية.
وتحدثت آمال ماهر إلى جمهورها في منشور جديد عبر "فيسبوك"، قائلة: "ربنا وحده عالم مساندتكم ليا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوء ظروف عدت عليّا في حياتي، لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر، ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي".
وتابعت آمال ماهر في منشورها: "كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس.. الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط أُقدم شكوتي، ومن الله فقط أنتظر الفرج".
واختتمت الفنانة المصرية منشورها، قائلة: "هيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله، وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم.. دعواتكم".
يذكر أن آمال ماهر كانت قد فاجأت جمهورها بخبر صادم، الأربعاء الماضي، عندما أعلنت اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها لا تفكر في الوقت الحالي سوى بالابتعاد عن الوسط الفني.
أما في ما يخص ألبومها الذي كانت على وشك إطلاقه، فأوضحت أنه مؤجل لأجل غير مسمى، على الرغم من حماسها الشديد سابقاً لتقديمه، موجهة، في رسالتها الحزينة، الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي من المحيط إلى الخليج.