آمال ماهر: تشكر جمهورها على مؤازرته لها بعد قرار الإعتزال

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"الخليج 365": شكرت المغنيةالمصرية آمال ماهر في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي جمهورها لدعمه ومساندته لها، بعدما فاجأته، يوم الأربعاء الماضي، بإعلان اعتزالها وابتعادها تماماً عن الوسط والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها.

وقالت في رسالتها المؤثرة: "ربنا وحده عالم مساندتكم ليا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوأ ظروف عدت عليّا في حياتي، لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر، ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي، مضيفة "كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس ..الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، و من الله فقط أنتظر الفرج..".

واختتمت: "هيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ،وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم .. دعواتكم".

وكانت الفنانة آمال ماهر كشفت، بأنها تمر بأزمة شخصية بعد أيام من إعلانها فسخ خطوبتها، آثرت بسببها تأجيل ألبومها الذي كانت تستعد لطرحه والإبتعاد عن الساحة الفنية لأجل غير مسمى.