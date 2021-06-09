آمال ماهر: تشكر جمهورها على مؤازرته لها بعد قرار الإعتزال

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"الخليج 365": شكرت المغنيةالمصرية آمال ماهر في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي جمهورها لدعمه ومساندته لها، بعدما فاجأته، يوم الأربعاء الماضي، بإعلان اعتزالها وابتعادها تماماً عن الوسط والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها.
وقالت في رسالتها المؤثرة: "ربنا وحده عالم مساندتكم ليا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوأ ظروف عدت عليّا في حياتي، لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر، ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي، مضيفة "كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس ..الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بـ أُقدم شكوتي، و من الله فقط أنتظر الفرج..".
واختتمت: "هيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله ،وأي تماسك أو صلابة أنا فيها سببها سند ربنا اللي سندهولي بيكم .. دعواتكم".
وكانت الفنانة آمال ماهر كشفت، بأنها تمر بأزمة شخصية بعد أيام من إعلانها فسخ خطوبتها، آثرت بسببها تأجيل ألبومها الذي كانت تستعد لطرحه والإبتعاد عن الساحة الفنية لأجل غير مسمى.