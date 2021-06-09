شكرا لقرائتكم خبر عن صناع Outer Banks يتغاضون عن الدعاوى القضائية ويعلنون عن الجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من الدعوات القضائية التى رفعها البعض ضد صناع مسلسل Outer Banks إلا أن القائمين تغاضوا عن كل ذلك واستمروا فى تصوير الجزء الثانى من العمل الدرامى، وهو ما كشفت عنه الصفحة الرسمية لمنصة العرض منذ قليل فى التريلر الجديد المنتظر للموسم الثانى.

وسرعان ما حصد التريلر الرسمى للموسم الثانى من المسلسل على ما يقارب الـ300 ألف مشاهدة خلال دقائق.

وكان قد رفع مدرس ومؤلف للغة الإنجليزية في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد منصة العرض الأمريكية، بسبب مسلسل "Outer Banks" بدعوى انتهاك حقوق النشر، تم تقديم الشكوى الرسمية في 21 ديسمبر الماضي من قبل كيفين ووتن، مؤلف رواية "Pennywise: The Hunt for Blackbeard’s Treasure"، التى طرحت في عام 2016 ، يدعي ووتن أن منصة العرض ومؤلفي العمل "جوش بات وجوناس بات وشانون بيرك" استلهموا فكرة المسلسل من كتابه، وفقا لما نشره موقع " Variety".

مسلسل Outer Banks يدور حول مجموعة من المراهقين، الذى يعثرون على خريطة كنز، وتكتشف سرا مدفونا منذ فترة طويلة فى المنطقة التى يعيشون فيها.

مسلسل Outer Banks من بطولة ماديسون بيلى، مادلين كلاين، جوناثان ديفيس، تشارلز إستين، الكسيس ديزيريه جونز، روب مارس، أوستن نورث، رودى بانكو، درو ستاركى، تشايس ستوكس، كارولين ارابوجلو.