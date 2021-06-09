شكرا لقرائتكم خبر عن الفوضى عنوان الحلقة الأولى من مسلسل الأبطال الخارقين Loki.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لعالم مارفل للأبطال الخارقين، عن لقطات الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد Loki، الذى طرح منذ قليل، والتى حملت عنوان "الفوضى"، وهو ما يشير إلى طبيعة بطل العمل الدرامى "لوكى"، الذى يعتمد على الفوضى بشكل كبير فى جميع أعماله.

وسرعان ما حظى التريلر القصير الذى طرحته الصفحة الرسمية لعالم مارفل، على عدد كبير من المشاهدات، حيث إن المسلسل ينتظره عدد كبير من المشاهدين منذ مدة طويلة، وبسبب كثرة التأجيلات التى شهدها العمل مؤخراً أصبح يتمتع بشعبية كبيرة قبل عرضه.

من ناحية أخرى سبق أن أعلنت شركة ديزنى عن بدء العمل على الجزء الثانى من مسلسل "Loki"، وبحسب موقع Deadline الشهير، فإن هناك رغبة كبيرة لدى شركتى مارفل وديزنى في خروج الجزء الثانى للنور لثقتهم الكبيرة بنجاح الجزء الأول رغم عدم طرحه بعد، كما أشار التقرير إلى أن هناك اتفاقا بينهما من نوفمبر من العام الماضى على بدء العمل على الجزء الثانى بداية 2021.

وكانت شركة مارفل قد كشفت فى نوفمبر الماضى عن بعض ملامح خطتها الجديدة للعام المقبل، والتى تضمنت مسلسلا جديدا لشخصية "لوكى – Loki"، وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة Entertainment، للممثل توم هيدلستون، الذى جسد الشخصية الشهيرة، أكد أن بداية التصوير ستكون فى شهر يناير، وهو ما تم بالفعل، حيث بدأ تصوير الجزء الأول.