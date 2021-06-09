شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سمير غانم ونور الشريف وأحمد زاهر.. محمد أنور يحصل على لقب " أبو البنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يا بنات يا بنات اللى مخلفش بنات مشبعش من الحنية ولا داقش الحلويات حلوة الأيام فى عنيا علشان خلفت بنيه" كلمات أغنية النجمة نانسى عجرم، التي تصف كل المشاعر اللطيفة لكل من رزقه ربنا بالبنات، ومنذ أيام قليلة انضم الفنان محمد أنور إلى قائمة الفنانين الذين يحملون لقب "أبو البنات"، وأطلق عليها "ديالا" وتعد الأبنة الثانية بعد طفلته الأولى "نوراى" التى أنجبت عام 2018.

وقد سبقه عدد من النجوم في الحصول على لقب " أبو البنات"، النجم أحمد زاهر أب لأربعة بنات هن ليلى وملك بالإضافة إلى منى ونور، والفنان كريم فهمى أب لثلاث بنات هن كاميليا ونعومي وجميلة.

والنجم الراحل سمير غانم حظى بهذه النعمة عندما رزق من زوجته دلال عبد العزيز إيمي ودنيا، و النجم الراحل نور الشريف لديه مى و سارة، أما النجم الراحل حسن مصطفى لديه نورا و نجلاء من الفنانة ميمى جمال.

أما النجم محمد إمام، لديه قسمت وخديجة، ومن النجوم الآخرين الذين ينضمون إلى القائمة الفنان تامرهجرس ولديه بنتين هما "تمارا وتالا"، من النجوم الذين يحملون هذا اللقب ايضا الفنان سامح حسين لديه فاطمة مريم.

أحمد زاهر و بناته



تامر هجرس و نجلتيه



حسن مصطفى و نجلتيه



سمير غانم و دنيا إيمى



كريم فهمى و نجلتيه



محمد إمام



محمد أنور