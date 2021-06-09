شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مَن يحرقن الليل ينافس على 3 جوائز بمهرجان بالم سبرينجز بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر أبطال فيلم " مَن يحرقن الليل إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي والذي يُعد واحد من أهم المهرجانات السينمائية للأفلام القصيرة ويضم أكثر من 300 فيلم من مختلف أنحاء العالم، ويُقام المهرجان في ولاية كاليفورنيا في الفترة ما بين 22 وحتى 28 يونيو الجارى، ينافس من يحرقن الليل على 3 جوائز مختلفة، جائزة أفضل فيلم بالمهرجان، جائزة أفضل فيلم واقعي قصير تجاوز الـ 15 دقيقة، وجائزة أفضل فيلم دولي قصير للطلاب.

كما ينافس الفيلم أيضًا في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة ، وكان من يحرقن الليل قد شارك مؤخرا في مهرجان الفيلم العربي في تورنتو، وحصل على تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بعد منافسته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42.

ويشارك فيلم من يحرقن الليل في احتفالية ليالي السينما السعودية التي أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استضافتها على مدى يومين.

يعرض الفيلم ضمن برنامج يضم أفلاماً سعودية معاصرة وذلك يوم الخميس 17 يونيو السابعة مساء بتوقيت السعودية بحضور طاقم العمل المخرجة سارة مسفر.

ويتتبع الفيلم الأختين سلسبيل ووسن في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهن للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين الاكتشاف أنفسهن وبعضهن البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهن قط، الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر.