بيومي فؤاد يروح لفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان بيومي فؤاد، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المقرر طرحه بالسينمات الشهر المقبل.

ونشر "بيومي" صورته على بوستر الفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. من ٧/ ٧ في كل سينمات مصر والدول العربية".

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار" للمنتجين لؤي عبد الله ووائل عبدالله.