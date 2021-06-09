سمية الخشاب تحتفل بتريند"كليب أوعدك" رقم واحد على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة سمية الخشاب بوصول كليب أغنية "أوعدك" تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد يوم واحد فقط من طرحه.

ونشرت "الخشاب" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"تريند رقم 1 على اليوتيوب".

وأضافت :"الحمد لله تريند رقم واحد يوتيوب وأكتر من مليون مشاهدة في 16 ساعة، شكرا جمهوري الحبيب".

وحقق كليب أغنية "أوعدك" للمطرب عمر كمال والفنانة سمية الخشاب 1,112,589 مشاهدة على موقع "يوتيوب حتى الآن.

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.