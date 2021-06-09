محمد عطية يحذر من رقم منتحل شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حذر الفنان محمد عطية جمهوره من رقم منتحل شخصيته، عبر برنامج "الواتس أب".

ونشر "عطية" صورة الرقم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" الرقم ده فيه شخص منتحل شخصيتي و كلم أكتر من ٢٥ ممثلة لبنانية و بيقول إنه بيتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان وبيطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة ڤيديو".

وأضاف:"الشخص ده مش أنا ومافيش أي شئ من اللي بيقوله صحيح ولو في أي عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للإتفاق الفني لأن ده شغل شركة الإنتاج".

وأعلن الفنان محمد عطية، في نوفمبر الماضي، خطبته رسميا للمدونة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي.

محمد عطية، بدأ حياته الفنية بعدما نجح في في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة العديد من الأفلام بينها: "درس خصوصي، عليا الطرب بالتلاتة"، وكانت أخر أعماله كليب "حكاية جديدة".