أول تعليق من خالد عليش بعد خضوعه لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضع الفنان خالد عليش لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وفي أول تعليق لـ"عليش"، كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" بشكر كل الناس اللي كلمتني وبتحاول توصلي و تطمن عليا، الحمدلله أنا بخير وهي عملية جراحية صغيرة وعدت وخرجت الحمدلله من المستشفى و يومين تلاتة في البيت وأبقى أحسن إن شاء الله".

وكشف طارق عليش، شقيق المذيع والفنان خالد عليش، عن مروره بأزمة صحية.

ونشر "طارق"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة لـ"خالد" وهو على سرير في أحد المستشفيات، وعلّق: "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".

يذكر أن آخر أعمال خالد عليش مسلسل "أحسن أب" والذي عُرض في شهر رمضان 2021، مع النجوم: علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد تهامي وحسام داغر وسامي مغاوري وغيرهم.