نورهان: "تاريخي مشرف ولم أفرط في الأخلاق مهما كانت الإغراءات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة نورهان الشكر لجمهورها بعد دعمه لها في أزمتها الأخيرة مع منتج أحد مسلسلاتها بسبب مستحقاتها المالية في العمل.

ونشرت "نورهان" صورًا لرسائل جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت:"جمهوري الداعم الحنون، باشكركم من قلبي على دعواتكم ليا بالنصر على الأعداء و أمنياتكم الطيبة".

وأضافت:"أتمنى من كل الناس، كل المتعاملين، في كل المجالات، أن يستحوا من الله، المُطلع على كل شئ "وكفى باللهِ شهيدًا" وأن يعلموا أن أقوالهم وأفعالهم مرصودة عنده "ما يلفظُ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد".

وتابعت: "آخر حاجة هكتبها عن الموضوع دة، سأكتفي بهذا القدر، وأُنهي بإرادتي هذه المسرحية الهزلية، لا ضعفًا وإنما ترفعًا مني ومنتهى القوة، ولن أتحدث عمن أساء إليَّ وإلى تاريخي، تاريخي الذي يعلم القاصي والداني أنه مُشرف، محترم، عنوانه المحافظة على الأصول، والتعاون، وإنكار الذات، واحترام الكلمة والعهد، وعدم التفريط في الأخلاق للمزيد من الصعود، ومهما كانت الإغراءات، ودي كمان ثروة أخرى ما عنديش استعداد أفرط في جزء واحد منها".

وكانت نورهان لجأت لنقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بعد تلقيها تهديدا من قبل أحد المنتجين، على حد وصفها، بسبب عدم حصولها على أجرها عن أحد الأعمال الفنية، رغم انتهائها من تصوير ٩٥٪ من مشاهدها، حسبما كشفت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

جدير بالذكر أن نورهان شاركت في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة ودرة.