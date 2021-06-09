بالصور.. تماثيل لرؤوس قادة الدول السبع من نفايات إلكترونية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 46 ثانية

قام نحات بريطاني بصناعة تماثيل كبيرة لرؤوس قادة مجموعة الدول السبع على هيئة جبل “راشمور”، مصنوع من النفايات الإلكترونية في مدينة كورنوال،حيث من المقرر أن تعقد القمة لقادة المجموعة في نهاية هذا الأسبوع،.

وقد أطلق النحات على التمثال اسم “جبل إعادة التدوير”، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على الأضرار الناجمة عن التخلص من الأجهزة الإلكترونية.

وقال النحات جو راش إنه يأمل أن يظهر هذا للشركات المصنعة مدى الحاجة إلى جعل تلك المواد أكثر سهولة في إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها.

وأضاف: “يجب أن تكون تلك المواد قابلة للإصلاح، أو أن نجعلها تدوم لفترة أطول، لأنها بوضعها الحالي ستطمر في مكب النفايات”.

ويفيد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن الشركات أنتجت في عام 2019 أكثر من 53 مليون طن من النفايات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم – وهذا يفوق المعدل السابق قبل خمس سنوات بأكثر من 9 ملايين طن.

القادة السبعة الذين تظهر رؤوسهم في قمة الجبل هم: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي شوغا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح راش أن الموقع المرئي بوضوح لهذا العمل الفني اختير بالقرب من فندق “كاربيس باي”، حيث من المقرر أن تعقد القمة في نهاية هذا الأسبوع، على أمل أن يلاحظ أصحاب الصور الجبل “عندما يحلقون فوقه”.

وأضاف: “جعلنا هذا الجبل يطل عليهم، ونأمل أن نوقظ ضمائرهم ونجعلهم يدركون أنهم جميعا سواء بالنسبة لمسألة النفايات”.

وقال: “الرسالة الرئيسية هي: “تحدثوا مع بعضكم بعضا” ودعونا نعالج هذه الفوضى”.