زين كرزون تكشف موعد ولادة شقيقتها ” ديانا كرزون “

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 04:50 مساءً - أعلنت الفنانة الأردنية ” زين كرزون ” في مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” عن موعد ولادة شقيقتها الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” لطفلها .

حيث أشارت زين كرزون خلال حديثها عن الأبراج إلى أن الأشخاص المفضلين والمقربين إليها من مواليد برج الجوزاء وبرج السرطان .

وتابعت بأن ديانا كرزون من المحتمل بشكل كبير أن تكون ولادتها في نهاية شهر يونيو الجاري ليكون الطفل من مواليد برج السرطان وهو البرج ذاته لزين كرزون معربة عن سعادتها بذلك .

فقالت : ” أنا بحب برج الجوزاء والكانسر لإن برج الجوزاء كتير من عيلتي فيه وأصدقائي المقربين والكانسر طبعا أنا وأكيد بحب برجي .. وإن شاء الله ديانا بتكون ولادتها بآخر 6 وبرج البوبو راح يطلع برجو عليا ” .