فنانة مصرية شهيرة : ” تاريخي مشرف ومحترم ولم أفرط في أخلاقي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 04:50 مساءً - خرجت الفنانة ” نورهان ” بمنشور لها عبر حسابها على فيس بوك لحسم الجدل المثار حول أزمتها مع منتج مسلسلها الجديد ” اللغز ” بعد تلقيها لتهديدات من جانبه ورفضه دفع باقي مستحقاتها المالية .

فكتبت نوهان في منشورها : ” بخصوص الفيديو المنتشر في جزء من برنامج The Insider أنا الحقيقة ضحكت ضحك هستيري ومش هعلق لأن الطرف الآخر اصلا لا يرتقي لمستوى الخصومة ” .

وتابعت : ” أتمنى من كل الناس ، كل المتعاملين في كل المجالات أن يستحوا من الله المُطلع على كل شئ وكفي باللهِ شهيدًا وأن يعلموا أن أقوالهم وأفعالهم مرصودة عنده ما يلفظُ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد ” .

وأضافت : ” آخر حاجة هكتبها عن الموضوع ده .. سأكتفي بهذا القدر وأُنهي بإرادتي هذه المسرحية الهزلية لا ضعفًا وإنما ترفعًا مني ومنتهى القوة .. ولن أتحدث عمن أساء إليَّ وإلي تاريخي ، تاريخي الذي يعلم القاصي والداني أنه مُشرف، محترم، عنوانه المحافظة علي الأصول ” .

واستكملت نورهان : ” والتعاون وإنكار الذات واحترام الكلمة والعهد وعدم التفريط في الأخلاق للمزيد من الصعود ومهما كانت الإغراءات ودي كمان ثروة أخرى ما عنديش استعداد افرط في جزء واحد منها ” .