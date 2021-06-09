تامر حسني يُعلن موعد عرض فيلمه الجديد.. “مش أنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني رسميًا عن موعد عرض فيلمه الجديد “مش أنا” في الصالات السينمائية، وذلك ابتداءًا من يوم 23 حزيران/يونيو الجاري.

ونشر تامر حسني بوستر جديد للفيلم، ظهر من خلاله بنفس الـ”لوك” في البوستر الأوّل، إذ يرتدي نظارة طبية وبيجاما، ولكن في البوستر الجديد أطلّ بحجم إنسان صغير مرفوع في الهواء بقبضة يد أحدهم. وعلّق تامر على البوستر قائلًا: “٢٣/٦ بجميع دور العرض

الفيلم جمهور عام”.

ونال البوستر الجديد إعجاب الجمهور، وتناقله عدد كبير من المتابعين فتصدّر هاشتاغ “#مش_أنا” قائمة التريند على “تويتر” في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب “حسن”، والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته. وفي الفيلم، تجسد الفنانة حلا شيحة شخصية فتاة دمها خفيف تحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسني على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.