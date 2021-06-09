الفنانة المصرية نورهان: لن أفرط في أخلاقي طمعا في الصعود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الفنانة المصرية نورهان توضيح موقفها، وإزالة الغموض حول خلافها مع منتج مسلسلها الجديد "اللغز".

جاء ذلك بعد أن أعلنت قبل أيام عن تلقيها تهديدات من المنتج بعد رفضه دفع باقي مستحقاتها في العمل بحجة عدم استكمال تصوير المسلسل.



ونشرت نورهان عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك منشورا حول أزمتها مع المنتج قالت خلاله: "جمهوري الداعم الحنون، أشكركم من قلبي على دعواتكم ليا بالنصر على الأعداء وأمنياتكم.. أتمنى من كل الناس، كل المتعاملين، في كل المجالات أن يستحوا من الله، المُطلع على كل شيء وكفى باللهِ شهيدًا وأن يعلموا أن أقوالهم وأفعالهم مرصودة عنده ما يلفظُ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيد".







وتابعت نورهان: "آخر حاجة هكتبها عن الموضوع ده، سأكتفي بهذا القدر، وأُنهي بإرادتي هذه المسرحية الهزلية، لا ضعفًا وإنما ترفعًا مني ومنتهى القوة، ولن أتحدث عمن أساء إليَّ وإلي تاريخي، تاريخي الذي يعلم القاصي والداني أنه مُشرف، محترم، عنوانه المحافظة علي الأصول، والتعاون، وإنكار الذات، واحترام الكلمة والعهد، وعدم التفريط في الأخلاق للمزيد من الصعود، ومهما كانت الإغراءات، ودي كمان ثروة أخرى ما عنديش استعداد أفرط في جزء واحد منها".

كانت نورهان، كشفت تفاصيل القصة عبر مقاطع فيديو لها، الجمعة، عبر حسابها على أنستقرام، قائلة: "صحيت على تهديد من منتج لمسلسل كنت بدأته من ٤ شهور قبل رمضان، والمسلسل أجواء تصويره كانت صعبة جدا، وصورت ٩٥ ٪ من مشاهدي فيه ولم اتقاضى أجري، وباقي لي يوما واحدا في التصوير، والوعود المستمرة اللي هنجيبلك جزء من أجرك المرة الجاية، واحتراما للمخرج اللي بعتبره أبويا وأستاذي واشتغلت معاه وأنا عندي ١٤ سنة، وبحب الشغل معاه، وراجل محترم جدا، ومخرج موهوب وبستمتع جدا وأنا بشتغل معاه، فاحتراما له كنت بكمل تصوير ومبرضاش أعمل مشاكل من شأنها تؤثر على مراحل التصوير".

وتابعت: "قبل آخر يوم تصوير.. يعني لو صورته خلاص هو مش محتاج لي في حاجة، استوقفني إني أطالب بأجري، خاصة إني ماضية بنص أجري استعطافا مني تجاههم بعد حديثهم معي بالوقوف بجانبهم وبجانب العمل، وماضية إني هاخد نص أجرى فقط أثناء التصوير، وإن أخذ النص التاني بعد بيع العمل".وأوضحت: "صحيت من النوم على رسالة .. أستاذة نورهان مساء الخير.. أنا (.....)، فلوسك موجودة بس حضرتك تمضيلي على إقرار انك هتكملي المسلسل.. المشاهد اللي فاضلة ٤٥ مشهدا".

يذكر أن آخر أعمال نورهان على شاشة التليفزيون مسلسل شاركت في مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي، وتم عرضه في رمضان 2021.