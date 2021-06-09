فيلم "ريستا" يجمع محمود حميدة ويوسف عثمان مجددا بعد 17 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي الفنان الشاب يوسف عثمان بالممثل المصري الكبير محمود حميدة، في مشروع سينمائي جديد يحمل اسم "ريستا".

ويمثل فيلم "ريستا" اللقاء الثاني بين محمود حميدة ويوسف عثمان، إذ كان اللقاء الأول من خلال فيلم "بحب السيما" إنتاج عام 2004 للمخرج أسامة فوزي، وبطولة ليلي علوي.

وجسد يوسف عثمان في "بحب السيما" دور نجل محمود حميدة، ونجح في جذب الأنظار لخفة ظله، وقدرته على التعامل مع نجوم كبار وهو في مرحلة الطفولة.

وبعد مرور 17 عاما، يلتقي الفنان الشاب مع محمود حميدة مجددا، في فيلم "ريستا"، ويجسد يوسف عثمان في الفيلم الشخصية التي يجسدها محمود حميدة في مرحلة الشباب.





وفي محاولة للترويج لمشروعه الجديد قام يوسف عثمان بنشر صورة طريفة تجمعه بالفنان محمود حميدة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

فيلم "ريستا" تدور أحداثه في قالب رومانسي، حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

ويعني اسم الفيلم "أنثى القنفد"، وهو اسم نهائي للعمل، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته بجانب محمود حميدة، الفنان أحمد الفيشاوي، وأمير المصري، وكارولين عزمي، ومى الغيطي، ومريم الخشت، ونور إيهاب، وعائشة بن أحمد.

يذكر أنه تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم، وحاليا يتابع المخرج عملية المونتاج، تمهيدا لعرضه قريبا.