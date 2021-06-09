شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يعود إلى لمدينة الإنتاج لاستكمال تصوير "عودة الأب الضال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان بيومى فؤاد لتصوير مشاهد مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، اليوم الأربعاء فى الديكور الرئيسي للعمل بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الاعلامى، الذى تدور فيه معظم الأحداث، وذلك بعد الانتهاء من مشاهد المستشفى التي تم تصويرها أول أمس الاثنين بمنطقة شبرا منت قبل الحصول على إجازة أمس الثلاثاء.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7. منها التى تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

يذكر أن بيومى فؤاد يعرض له عدد من الأفلام فى دور العرض السينمائية منها "ماما حامل" مع ليلى علوى، و"أحمد نوتردام" مع رامز جلال و"ديدو" مع كريم فهمى، ويظهر كضيف شرف فى فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربينى ومصطفى خاطر، وينتظر طرح فيلم "الشنطة" يوم 15 يونيو الجارى.