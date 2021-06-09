شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر حسنى، عن موعد عرض فيلمه الجديد "مش أنا" فى جميع دور العرض، وكتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" 23 يونيو بجميع دور العرض الفيلم جمهور عام".



تامر حسنى

وتخطى برومو فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى 11 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يويتوب، حيث ظهر به تامر بشكل مختلف لفت انتباه الجميع، وكان قد تصدر البرومو مؤخرا مؤشرات البحث.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.