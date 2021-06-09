شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة لـ عبد الله محمود تجمعه بزوجته حنان البنبى .. فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر " الخليج 365"، مجموعة من الصور النادرة للفنان الراحل عبد الله محمود، في ذكرى رحيله، التى تحل اليوم الأربعاء 9 يونيو، وظهر الفنان الراحل في الصور برفقه زوجته الكاتبة حنان البنبى ونجليه أحمد وعمر.

وأكدت الكاتبة حنان البنبى لـ"الخليج 365"، أن الفنان الراحل من موالد شهر 12 برج القوس عام 1960، وأن التاريخ المذكور في بعض المواقع غير صحيح.



عبد الله محمود و زوجته

وبدأ عبد الله محمود مشواره الفنى طفلا مع أصدقاء عمره محسن محيي الدين وأحمد سلامة من خلال التليفزيون، وكانت انطلاقته فى مسلسل "البوسطجى" عام 1974.

سجل فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين عام 1978، بداية انطلاقته السينمائية الحقيقية، وبعدها قدم العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "شمس الزناتي، وحنفي الأبهة، المولد" أمام النجم عادل إمام وفيلم "الاحتياط واجب، الإمبراطور" أمام النجم الراحل أحمد زكي، وقدم أجمل أدواره في فيلم "الطوق والأسورة" مع النجمة شريهان وفردوس عبد الحميد، و"الطريق إلى إيلات".



عبد الله محمود و زوجته

وقف أمام النجم العالمى عمر الشريف في فيلم "المواطن مصري" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، وحقق بعد ذلك نجاحاً في الدراما التليفزيونية في عدد من المسلسلات أبرزها "الوتد"، "عصفور النار"، "الطاحونة"، "الفرسان"، "ذئاب الجبل"، "البوسطجى"، وغيرها، وعلى خشبة المسرح شارك في العديد من المسرحيات منها "باب التوفيق"، "قصة الحي الغربى"، "قطب الرجال"، "حضرات السادة العيال".

الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، الذي شارك في العديد من الأعمال منها مسلسل "عوالم خفية، "بلا دليل"، "طايع"، "خفة يد"، "فوق السحاب"، "أبو العروسة"، وأصيب عبدالله محمود، بمرض سرطان المخ، ورحل عن عالمنا في 9 يونيو 2005.



عبد الله محمود و زوجته



عبد الله محمود و زوجته



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