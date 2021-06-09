شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يستأنف عرض مسرحيته "كلها غلط" بعد غدٍ الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم أشرف عبد الباقى عرض مسرحيته، والتى تحمل عنوان "كلها غلط" بعد فترة توقف علي مسرح نجيب الريحاني، والذى يقدمها عن رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وذلك يوم الجمعة المقبل.

مسرحية "كلها غلط "بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب منهم الفنانة ياسمين سمير ، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقى.

فى سياق مختلف طرح القائمون على فيلم "سقراط ونبيلة"، بطولة أشرف عبد الباقى الإعلان التشويقى للعمل الذى طرح بالسينمات يوم 16يونيو من الشهر الجارى.

وتدورأحداث الفيلم، الذى يعيد الفنان أشرف عبد الباقى للسينما بعد غياب طويل، فى إطار كوميدى اجتماعى حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعى لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل فى والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته فى مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

فيلم "سقراط ونبيلة" يمثل تجربة شبابية جديدة يدعمها الفنان أشرف عبد الباقى ومجموعة كبيرة من النجوم قصة وسيناريو وحوار عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، ويشارك فى بطولته كل من أشرف عبدالباقي، ودينا، ومحمد فهيم، وسامى مغاوري، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة.