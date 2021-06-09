شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد القادم دار الأوبرا تحتفل بمئوية مرسى جميل عزيز بحضور إيناس عبدالدايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية الأحد القادم الموافق 13 يونيو بمئوية مرسى جميل عزيز شاعر الألف أغنية على مسرح النافورة الكبير تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا.

وبهذه المناسبة تقيم دار الأوبرا حفل غنائى خاص فى الثامنة مساء تحييه الفرقة الموسيقيه بقيادة المايسترو إيهاب عبد الغفارومطربات ومطربى دار الأوبرا ، مى فاروق، وشيماء ناجى، وأحمد عفت، ويسبق الحفل عرض" فيلم تسجيلى" عن الشاعر الكبيرمرسى جميل عزيز، كما يتم توزيع " كتيب" يتضمن سيرته وتفاصيل مشواره الفنى، ويقوم بإعداد الحفل والإشراف عليه جيهان مرسى مدير الموسيقى العربية وإخراج مهدى السيد .

ولد الشاعر الكبير مرسى جميل عزيز فى مدينة الزقازيق فى 9 يونيو عام 1921

كان والد مرسى جميل عزيز من تجار فاكهة، وعمل ابنه فى مهنة أبيه فى بداية حياته واستفاد منها حيث تأثر بنداءات الباعة وبالأغانى الشعبية وأغانى التراث وحفظها واستوعبها.

كان مرسى جميل عزيز واسع الثقافة وحفظ القرآن فى طفولته وصباه كما حفظ المعلقات السبع والكثير من الدواوين، وهو ما جعل لديه تنوع كبير فى مفرداته الغنائية وأفكاره.

وكتب الشاعر العبقرى أول قصيدة شعرية فى سن الثانية عشرة ، كما أشار ابنه اللواء مجدى مرسى - وكانت أول قصيدة له فى رثاء أستاذه، و أذيعت أول أغنية له فى الإذاعة عام 1939، ولم يكن عمره وقتها يتجاوز الثامنة عشرة عاما ، وهى أغنية ( الفراشة ) ،ولحنها الموسيقار رياض السنباطى.

فى نفس السن والسنة عام 1939 بدأ مرسى جميل عزيز فى تحقيق شهرته، عندما كتب أغنية ( يا مزوق يا ورد ف عود ) التى غناها المطرب عبد العزيز محمود ، وبعدها أنطلق - كالصاروخ - كما وصفة النقاد ، فى عالم الشعر والأغنية، فكتب أكثر من ألف قصيدة وأغنية خلال أكثر من أربعين عاما، كان خلالهم ظاهرة أدبية وفنية بارزة ، و كتب القصائد والموشحات والمواويل الشعبية، والأغانى بكل أنواعها:" الرومانسية - العاطفية - الشعبية - الوصفية - الدينية والصوفية - الوطنية.. فى حب مصر .. التغنى بجمال مصر - أغانى البيت والروابط الأسرية والخطوبة والأفراح - أغانى الأمل والتفاؤل والشباب والبهجة والمرح ).