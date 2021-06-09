هذا ما قاله طارق الشناوي عن عبدالله محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ16 لوفاة الفنان عبدالله محمود، إذ أنه رحل في 9 يونيو 2005 بعد معاناة مع المرض.

تميز الفنان الراحل عبدالله محمود بأدائه وموهبته الفريدة التي مكنته من الوقوف أمام عظماء السينما المصرية.

وقدم الراحل العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "شمس الزناتي ، وحنفي الأبهة، المولد" أمام النجم عادل إمام وفيلم "الاحتياط واجب ، الإمبراطور" أمام النجم الراحل أحمد زكي، وقدم أجمل أدواره في فيلم "الطوق والأسورة" مع النجمة شريهان وفردوس عبدالحميد.

نجله الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، الذي شارك في العديد من الأعمال منها مسلسل "عوالم خفية، بلا دليل، طايع، خفة يد، فوق السحاب، أبو العروسة".

وقال الناقد طارق الشناوي، في تصريح سابق لمصراوي، إن عبدالله محمود من نفس الجيل الذي ينتمي له الفنان أحمد سلامة، والفنان وائل نور، وهي مجموعة "كلها طموح".

وأضاف: "في فيلم تليفزيوني بعنوان طالع النخل، قدم المخرج محمد فاضل، الفنان الشاب عبدالله محمود، في أول بطولة مطلقة له، ولكن مسألة أن تكون نجم جاذب للشباك مسألة مهمة".

وتابع: "محدش يقدر يقول إن النجم الجاذب للشباك أهم من الممثل الكبير، بمعنى إن المليجي لم يكن جاذبا لشباك التذاكر، بعكس فريد شوقي، لكن ده مش معناها إن المليجي موهبته أقل".

واستكمل: "لا أعتقد أنه تم الرهان على أن يكون عبدالله محمود نجم شباك، لكن كان يتم الرهان عليه في البطولة الجماعية، ومن الطبيعي أن يكون لديه رغبة مشروعة في البطولة، والدليل أنه أنتج فيلم واحد كابتشينو قبل رحيله، ولكنه لم ينجح، فكان لديه إحساس أن يكون نجم شباك وهذه حالة عامة".

وأضاف الناقد الكبير: "مفيش حد بيبدأ الفن، ومفيش عنده طموح إنه يكون نجم شباك، لأن النجومية متعددة الأنماط، بمعني إن نجومية الشباك كانت بتضم رشدي أباظة، عماد حمدي، شكري سرحان، محسن سرحان، حسين صدقي، أحمد زكي، يحيى الفخراني، وده معناه إن الشباك مش لنمط واحد".

وأشار إلى أن كل فنان لديه الأمل في نجومية شباك التذاكر، وإقدام عبدالله محمود على الإنتاج، بعدما دفع "تحويشة العمر" يؤكد رغبته في البطولة، وعبدالله محمود كان فنانا موهوبا ترك أعمالا تؤكد على روعة هذه الموهبة.

آخر عمل سينمائي للراحل عبدالله محمود فيلم "واحد كابتشينو"، الذي انتجه وقام ببطولته ولكنه لم يكن محظوظا بمشاهدته في دور العرض.

الفنان عبدالله محمود، أصيب بمرض سرطان المخ، ورحل عن عالمنا في 9 يونيو 2005، وهو لم يكمل عامه الـ 41.