اللي هيقف في وشهم هيموت.. معركة بين هشام إسماعيل وجماهير الأهلي بسبب (المؤامرة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض الفنان هشام إسماعيل، الشهير بشخصية "فزاع"، لهجوم شديد من بعض الفنانين وزوار مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة، أمس، بشأن ما يمكن وصفه بمؤامرة على نادي الزمالك، لمصلحة ناد لم يذكر اسمه، غير أن جماهير الأهلي اعتبرت أنه يقصد القلعة الحمراء.

وصرح هشام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في الجول"، الذي يقدمه أحمد جمال، عبر قناة الحدث اليوم، عدة تصريحات مثيرة للجدل نعرضها لكم في السطور التالية:

- الهدف من إزاحة مرتضى منصور لم يكن بسبب شخص مرتضى وتصرفاته، بل هناك رغبة لدى البعض لإدخال النادي في أزمات تجعل فريق الكرة يتخبط لمدة موسمين على الأقل حتى يتسنى للنادي المنافس أن يعدل من أوضاعه، ويحقق بعض الإنجازات والبطولات.

- تم تهريب باتريس كارتيرون قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، وظهر عليه الذعر في الفيديو الذي جمعه بمرتضى منصور قبل رحيله، وبدى كما لو تم تهديده في حال لم يرحل عن الزمالك فورا.

- اللي هيقف في وشهم هيموت... طيارة بايرن ميونخ اتأجلت 9 ساعات"، وذلك لكي يصل اللاعبين في حالة إجهاد.

- الآن توجه عدد من لاعبي الترجي لشكوى النادي في الاتحاد التونسي لكرة القدم، هل يمكن اعتبار ذلك أمرًا عاديًا ومن باب الصدف؟

- أنا من عشاق نظرية المؤامرة، لأنها حقيقية منذ عام 1911، بدليل نقل مقر نادي الزمالك 4 مرات على مدار تاريخه، وهو ما لم يحدث مع أي نادي.

- من حق فرجاني ساسي أن يحصل على أي قيمة عقد حتى لو 100 مليون جنيه، ما شأن الآخرين بذلك؟

- المعترضين على التجديد لفرجاني ساسي يستخدمون مصطلح "أوضة اللبس"، عمري ما سمعت عن مصطلح أوض لبس غير مع نادي الزمالك بس.

- أي لاعب مؤثر في الزمالك سيتم "تطفيشه" وما يحدث في الإعلام الرياضي "عيب"، نادي الزمالك مصري وليس من دولة معادية.

- الفريق الآخر يكسب البطولات كما يحلو له ولو واجه أي صعوبات "بيعرف ياخد البطولات بطرق تانية" ، لذلك ما الضرر أن يبقى الزمالك مستقرا، ويحصل المنافس على البطولات بطريقته؟ سيبني أعيش يابيه .

- فرجاني ساسي لم يتخلى عن الزمالك وجمهوره، ويحب علاقته بهم، وسيبذل أقصى ما لديه للاستمرار، لكنه لو وجد أسلوب تفاوض غير مرن من إدارة الزمالك، سيرحل على الفور.

وتعرض هشام لهجوم كبير من مشجعي النادي الأهلى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت بعض التعليقات :" هي مدرسة مرتضى ونظرية المؤامرة دي دي كلهم شاربينها وحافظينها ومعندهمش غيرها"

وعلق شخص آخر :" أنت ممثل شاطر ودمك خفيف.. بس اللي انت بتقوله دة مش خفة دم ولا حقيقة .. دة اسمه عك، ما بتفهمش في الكورة ما تتكلمش فيه".

ودافع جمهور الزمالك عن الفنان هشام إسماعيل عبر موقع "تويتر"، وكتب مشجع: " الفنان هشام إسماعيل ابن النادى، بيظهر وقت الشدة مش وقت البطولة والاحتفال، بيظهر وقت ما يحتاجه ناديه ويدافع عنه مهما كانت عواقب تصريحاته، (فزاع) بكل شجاعة اتكلم بلسان جمهور نادي الزمالك، مخافش إنه يطلع يهاجم الدولة و إعلامها ومفكرش للحظة إن ده ممكن يأثر على شغله وأكل عيشه".

وكتب شخص آخر:" الفنان هشام إسماعيل "فزاع" فزع المتآمرين وأصحاب المصالح، لسه في ناس بتقول الحق ومش متلونين كل يوم بوش حسب الموجود على الكرسي".

ومن ناحية أخرى شارك هشام إسماعيل في بطولة مسلسل "ضد الكسر" مع نيللي كريم، محمد فراج ولقاء الخميسي، ومسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع وسامي مغاوري وهاجر أحمد.