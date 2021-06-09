بالفيديو: مظلي يهبط في ملعب كرة قدم أثناء سير المباراة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تسبب سقوط مفاجئ لأحد المظليّين أثناء مباراة للدوري البولندي بتوقف اللعب وسط دهشة اللاعبين والحكام.

حط المظلي الرحّال بعد رحلة جوية نفّذها في سماء البلاد داخل أحد الملاعب البولندية، الأمر الذي اضطر الحكم لإيقاف اللعب بشكل عاجل.

وسجلت الكاميرات لحظة هبوط الرجل وسقوطه بشكل مفاجئ أمام عدسة الكاميرا، مع كامل العتاد الخاص والمظلة البيضاء ورداء يستخدم للتحكم بتدفق الهواء أثناء الطيران.

وبحسب “بي بي سي”، توقفت مباراة الدوري البولندي بأمر من الحكم، وتم العمل على إخراج الرجل مع المظلة ليستأنف اللعب لاحقا بلا أي “هدايا بشرية غريبة” من السماء، وذلك بحسب “سبوتنيك”.