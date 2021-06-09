هاني سلامة يكشف حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم ” السلم والثعبان “

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان المصري ” هاني سلامة ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام أوضح من خلاله حقيقة تقديم جزء ثان من فيلم ” السلم والثعبان ” وذلك في رده على أسئلة متابعيه ومعجبيه .
فقال هاني سلامة أنه لا يوجد جزء ثان من الفيلم مشيرا إلى أن فكرة تكرار الأدوار ليست صائبة دائما .
وتابع : ” ممكن أعمل أفلام رومانسية تانية مش لازم يبقى جزء تاني وفكرة كمان التنوع في حد ذاته بشوف إن هو مطلوب وده دور الممثل إنه يعمل أدوار متنوعة وأدوار مختلفة ” .
يذكر أنه تم عرض قيلم السلم والثعبان منذ حوالي 20 عاما وشارك في بطولته كلا من : هاني سلامة وحلا شيحة وأحمد حلمي ورجاء الجداوي وطارق التلمساني .. ومن تأليف وإخراج طارق العريان .
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