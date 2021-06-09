شمس البارودي وحسن يوسف يثيران ضجة بسبب “سيلفي” بعيد ميلادها الـ75

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 02:57 مساءً - بأحدث ظهور لهما، إنتشرت صورة للممثلة المصرية المعتزلة ​شمس البارودي​ وزوجها الممثل المصري ​حسن يوسف​، على مواقع التواصل الإجتماعي، وهما يحتفلان بعيد ميلادها الـ75.

وظهرت شمس إلى جانب زوجها بالصورة، التي تم إلتقاطها على طريقة “السيلفي”، ولاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، الذين وأشادوا بجمالها وملامحها، التي لم تتغير مع مرور السنوات.

يذكر أن شمس وحسن تزوجا عام 1972 بعد قصة حب، وأنجبا 4 أولاد، هم ناريمان، عمر، عبد الله ومحمود.

وكان إشترط حسن على زوجته شمس بعد الزواج، ألا تقدم أي أعمال فنية إلا معه، وهذا ما حصل، حتى أعلنت إعتزالها عام 1982.