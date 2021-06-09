الفنانة العمانية فخرية خميس تكشف تفاصيل ما وصل إليه وضعها الصحي

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس تفاصيل ما وصل إليه وضعها الصحي، في ظل علاجها من الإصابة بسرطان الثدي.



وأوضحت أنها ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى.

ووثّقت فخرية خميس، مقطع فيديو وهي داخل مستشفى ”السلطاني“، مبينة أنها في مرحلة العلاج المناعي وتحصل على ”إبرة مناعية“، كل ثلاثة أسابيع.

وقالت إنها انتهت من الإشاعات والفحوصات وأن المرض بدأ يتلاشى لكن ”الإبرة المناعية“، لابد من الحصول عليها.

ووجهت الشكر لكل من سأل عنها في محنتها المرضية، معقبة: ”مشكورين الله يشفي كل مريض ويسلمنا ويعافينا ويبعد عنكم الأمراض والحسد والشر يارب“.

وكانت الفنانة العمانية فخرية خميس قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع إصابتها بمرض السرطان، لتعلن لاحقًا شفاءها من الفيروس، مع استمرار رحلة علاجها من المرض الخبيث.