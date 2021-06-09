شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان عبد الله محمود اليوم.. رحل بسرطان المخ عن عمر 41 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء 9 يونيو، ذكرى وفاة الفنان عبد الله محمود، الذى تألق في فترة الثمانيات والتسعينات بتقديمه العديد من الأدوار الثانية التي حققت نجاحا وانتشاراً له في هذه الفترة، حيث والد عبد الله محمود يوم 6 ديسمبر 1959، وبدأ مشواره الفني طفلا مع أصدقاء عمره محسن محيي الدين وأحمد سلامة من خلال التليفزيون، وكانت انطلاقته فى مسلسل "البوسطجى" عام 1974.



عبد الله محمود

سجل فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين عام 1978، بداية انطلاقته السينمائية الحقيقية، وبعدها قدم العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "شمس الزناتي، وحنفي الأبهة، المولد" أمام النجم عادل إمام وفيلم "الاحتياط واجب، الإمبراطور" أمام النجم الراحل أحمد زكي، وقدم أجمل أدواره في فيلم "الطوق والأسورة" مع النجمة شريهان وفردوس عبد الحميد، و"الطريق إلى ايلات".



الفنان عبد الله محمود

وقف أمام النجم العالمى عمر الشريف في فيلم "المواطن مصري" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، وحقق بعد ذلك نجاحاً في الدراما التليفزيونية في عدد من المسلسلات أبرزها "الوتد"، "عصفور النار"، "الطاحونة"، "الفرسان"، "ذئاب الجبل"، "البوسطجى"، وغيرها، وعلى خشبة المسرح شارك في العديد من المسرحيات منها "باب التوفيق"، "قصة الحي الغربى"، "قطب الرجال"، "حضرات السادة العيال".



عبد الله محمود

يعمل نجله الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، الذي شارك في العديد من الأعمال منها مسلسل "عوالم خفية، "بلا دليل"، "طايع"، "خفة يد"، "فوق السحاب"، "أبو العروسة"، وأصيب عبدالله محمود، بمرض سرطان المخ، ورحل عن عالمنا في 9 يونيو 2005، وهو لم يكمل عامه الـ 41.