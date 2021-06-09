شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر جلال بين "السرب" لـ أحمد السقا و"الديب" لـ ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المخرج أحمد نادر جلال حالة من النشاط الفنى فى الفترة الحالية، حيث يبدأ فى استكمال تصوير فيلمه "السرب" بعد أسبوعين فى الديكور الخاص بالعمل، ويتناول الفيلم الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، من تأليف عمر عبد الحليم، وبطولة النجوم أحمد السقا وهند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، ومن ضيوف شرف الفيلم شريف منير ومحمود عبد المغني.

ويستعد أيضا المخرج أحمد نادر جلال، لبدء تصوير مسلسل "الديب" للنجم ياسر جلال، المقررعرضه على منصة watch it الإلكترونية، خلال الفترة القليلة المقبلة، والمسلسل ينتمى لنوعية الـ8 حلقات فقط، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى ويتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التى يتصدى لها، والمسلسل من تأليف عمر عبد الحليم.

وكانت أخر أعمال المخرج أحمد نادر جلال مسلسل "كوفيد - 25" من 15 حلقة، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وتم عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان الماضى.