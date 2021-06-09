ماجد الكدواني يتصدر بوستر جديد لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر الفنان ماجد الكدواني بوستر جديد لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

ونشرت الشركة المنتجة للعمل، البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: " 7|7 في كل سينمات مصر والدول العربية".

‎‏‎فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتج لؤي عبد الله ووائل عبدالله.