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ماجد الكدواني يتصدر بوستر جديد لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر الفنان ماجد الكدواني بوستر جديد لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

ونشرت الشركة المنتجة للعمل، البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: " 7|7 في كل سينمات مصر والدول العربية".

‎‏‎فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتج لؤي عبد الله ووائل عبدالله.

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MO Nasa

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