فاطمة الصفي تستعرض وشومها بملابس مكشوفة.. وتتعرض للهجوم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 04:38 صباحاً - تعرضت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، لانتقادات لاذعة بسبب استعراضها لوشوم على أكثر من منطقة في جسدها وذلك في صور جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فاطمة الصفي، في الصور، بفستان مكشوف الكتفين والظهر حيث ظهر اكثر من وشم على جسدها.

وعلقت فاطمة الصفي على الصور كاتبة: “هذي اللي تتسمى اطلالة

شرايكم في طلتي البهيه ؟”.

وأعرب متابعو فاطمة الصفي عن استيائهم الشديد من الطريقة التي تتبعها فاطمة خلال الفترة الأخيرة في اختيار ملابسها ومكياجها، خاصة ارتداءها ملابس مكشوفة، فضلا عن ظهورها الأخير بعد وضعها ”وشم“ على جسدها.

وكتبت احد المتابعات :“ما عجبني مظهرها مع الأسف شوهت نفسها بالوشوم تقلد عادات الغرب حاطة وشم الكودعلى رقبتها كأنها سلعة تشتري و تنباع“.

كما عبرت أخرى عن غضبها، قائلة:“ شنو هذه الوشوم لاحول ولا قوه الا بالله،، فعل حرام و صار الكل يجاهر فيه“.