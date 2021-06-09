شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مليون دولار فى 3 أيام عرض لـ الجزء الثالث من فيلم الرعب The Conjuring والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، الذى طرح تحت اسم The Conjuring: The Devil Made Me Do It، تحقيقه للإيرادات التي وصلت إلى 33 مليون و 126 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 4 يونيو الجارى، بعدد من دور العرض المختلفة ببعض من دول العالم.

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، يدور حول قصة مروعة عن القتل والشر المجهول التي صدمت حتى المحققين الخوارق ذوي الخبرة في الحياة الواقعية إد ولورين وارن، حيث أنها تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة من ملفاتهم، التي تبدأ بقتال من أجل روح صبي صغير، ثم يأخذهم إلى ما هو أبعد من أي شيء رأوه من قبل، ليحدد المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يدعي فيها المشتبه به في جريمة قتل أنه شيطاني الاستحواذ كدفاع.

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuring، من بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.