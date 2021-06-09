شكرا لقرائتكم خبر عن سكريبت الرجل العناب على عربية كبدة.. وأحمد حلمى لـ شيكو: شوف لتكون عربية المنتج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجأة صادمة تعرض لها الفنان "شيكو" بعد ظهور "سكريبت" مسلسل "الرجل العناب" على إحدى عربات بيع الكبدة، وهو المسلسل الذى كتبه وألفه وقام ببطولته شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمى، وعرض لأول مرة عام 2013.



سكريبت الرجل العناب

ونشر شيكو صورة من أوراق سيناريو المسلسل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صحبها بتعليق: "سكريبت مسلسل الرجل العناب، بيتلف بيه سندوتشات على عربية كبدة"، ساخرا: "بالهنا والشفا يا سيدى".





سخرية شيكو من وجود السيناريو على عربية الكبدة، دفع النجم أحمد حلمى، للتعليق على الصورة، قائلا: "طب شوف كدة لتكون عربية المنتج".





يشار إلى أن أحداث مسلسل "الرجل العناب" كانت تدور فى إطار من الكوميديا والخيال العلمى حول مطرب فى فرقة غنائية يدعى "عصفور"، يسعى كى يكون مطربًا مشهورًا، ويتعرض لحادث اصطدام سيارة يقودها مخترع شاب فاشل.

المسلسل بطولة الثلاثى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وصلاح عبد الله وانتصار وسامى مغاورى وإنجى وجدان، سيناريو وحوار ولاء الشريف، قصة الثلاثى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، وإخراج شادى على.